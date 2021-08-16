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Реальное положение дел: Мира Тэрада оценила предвыборную стратегию Шугалея

  /   Обновлено: 16 августа 2021 21:37
Общество
Реальное положение дел: Мира Тэрада оценила предвыборную стратегию Шугалея
Федеральное агентство новостей  / 

Регистрация на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга ученого-социолога, президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея прошла успешно. Теперь кандидат в депутаты направит все силы на точечную работу с избирателями. В разговоре с ФАН глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада оценила предвыборную стратегию Шугалея.

По мнению общественницы, успешная регистрация на выборы — это первый, но, безусловно, не последний успех президента ФЗНЦ.

«Поздравляю с официальной регистрацией в кандидаты на выборы в ЗакС Максима Шугалея и его команду, а также тех, кто отдал свои подписи в его поддержку. Максим Шугалей обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы быть представителем законодательной власти. У него есть необходимый профессиональный опыт, включая парламентский», — говорит собеседница ФАН.

Особо Тэрада подчеркивает опыт работы Шугалея с людьми, что и легло в основу его предвыборной кампании.

«Максим не только политтехнолог, но и замечательный социолог, что поможет ему реализовать лучшую избирательную кампанию путем сбора мнений горожан. Шугалей посещает жителей округа, от которого баллотируется. Как сказал сам Максим, «работает точечно с каждым избирателем», — отметила Мира.

Реальное положение дел: Мира Тэрада оценила предвыборную стратегию Шугалея
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ученый-социолог стал известен во всем мире в результате далеко не радужных событий. Почти два года вместе со своим коллегой-переводчиком Самером Хасан Али Суэйфаном Шугалей пробыл в плену ливийских боевиков. Российских специалистов заточили в тюрьму «Митига» в Триполи, когда они проводили социологические исследования.

«Максим Шугалей известен во всем мире не только как герой, который борется с беззаконием и насилием. Его мнение важно для правительств других государств, когда им необходимо понять реальное положение дел в своей стране и узнать отношение народа к власти. Шугалей имеет сильные патриотические взгляды, он работает над сохранением традиционных ценностей», — говорит Тэрада.

Максим Шугалей стойко и несгибаемо пережил тюремное заключение, а после продолжил общественную работу.

«Это характеризует его как достойного человека. Опыт Максима полезен не только на уровне города, но и в федеральных органах государственной власти», — заключила Мира Тэрада.

Ранее переводчик Самер Суэйфан указал на готовность ученого повторить героический поступок, если это потребуется. Он так же, как и Тэрада, считает регистрацию Шугалея на выборах первым успехом в большой политике.

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