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Фильм «Медея» режиссера Зельдовича удостоился награды на фестивале в Локарно

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:30
Общество
Фильм «Медея» режиссера Зельдовича удостоился награды на фестивале в Локарно
кадр из фильма «Медея»

Локарно, 16 августа. Российская кинокартина «Медея» режиссера и сценариста Александра Зельдовича получила приз на 74-м международном фестивале в Локарно.

В рамках мероприятия состоялась мировая премьера «Медеи». Российская лента удостоилась награды благодаря решению молодежного жюри фестиваля, сообщил ТАСС представитель создателей кинокартины.

Приз присудили с формулировкой: «За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики». Кроме того, члены жюри отметили скрупулезность режиссуры и чистоту изображения, пишет «Культуромания».

Ранее приз на фестивале в Локарно получил актер Филипп Янковский. Российского артиста отметили наградой за роль в фильме «Иван Денисович». Актер подчеркнул, что отдал очень много сил этой роли, поэтому ему было очень приятно получить приз от профессиональных критиков.

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