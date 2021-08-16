Латыши готовятся к «майдану» в августе. Колонка Вадима Манукяна

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс объявил акцию протеста 18 августа в 20:00 в Риге, у президентского дворца. Против основателя партии «Закон и порядок» ранее уже было возбуждено административное производство за организацию несанкционированной акции, но это его не остановило от новых призывов к выходу латышей на улицы.

Известный блогер и журналист Вадим Манукян решил разобраться в этой истории и обратился к своим источникам в Латвии, чтобы узнать, что же на самом деле готовится 18 августа.

Я связался со своим источником — это известный латвийский политик. Он на условиях анонимности сообщил мне подробности плана, который хотят реализовать латыши на акции 18 августа. Причем они явно вдохновлены протестами в Литве и готовятся к всебалтийской акции в конце августа. И даже готовы повторить исторический протест 1989-го.

— Привет, расскажи, что у вас там происходит? Я видел пост Алдиса Гобземса о том, что он призывает латышей выходить 18 августа в 20:00 в Риге к президентскому дворцу. Что на самом деле планируется? — Это акция против правительства. В Латвии 18 августа будет большой бунт или «майдан». Мы выступаем за нормальное правительство. Мы против фашизма. Мы за экономические связи с Россией и Белоруссией. У нас (латыши, литовцы и эстонцы) в конце августа будет «Балтийский путь» — как в 1989 году (23 августа 1989 года жители Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в живую цепь длиной в 670 километров. — Прим. ФАН).

Global Look Press / Виктор Лисицын / Global Look Press

Таким образом, если планы моего собеседника будут реализованы, то новый «Балтийский путь» может иметь обратный эффект в сравнении с тем, что было в 1989 году. Тогда эта акция протеста стала одним из кирпичиков, вынимание которого позволило в итоге развалить СССР. Новые акции протеста в случае успеха их реализации могут иметь куда более позитивное влияние на отношения между странами Балтии с Россией и Белоруссией. Остается только пожелать удачи соседям в реализации их амбициозных планов.