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Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
Общество
Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
Роман Мильченко  /  Роман Мильченко

Ростов-на-Дону, 16 августа. Накануне в социальных сетях Ростовской области появилась информация о массовой гибели диких уток в реке Темерник. 

Как сообщили очевидцы, трупы птиц плавали на поверхности реки, некоторые из них были еще живыми. Роман Мильченко, проживающий на улице Уютной СНТ, «Импульс» предположил, что гибель птиц связана с очередным сбросом нечистот с сооружений ЖК «Суворовский».

«Я вообще удивляюсь, как мы там еще живы, ЖК «Суворовский» сбрасывает канализационные стоки системно более пяти лет. Каждый год их привлекают к административной ответственности и на этом их ответственность заканчивается. 15 августа мы с братом и с представителями партии «Зеленые» кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ Андреем Владимировичем Яковлевым и Константином Кобцевым прошли на выпуск в реку Темерник с ЖК «Суворовский», там мы встретили сотрудника Минприроды РО Сёмку Татьяну Владимировну, все подтвердили устойчивый запах канализационных зловоний и пенистые отложения тёмно-рыжего цвета. Выше выпуска русло пересохшее», — рассказал Роман Мильченко.

Люди, ставшие свидетелями массовой гибели птиц, отмечали, что вода в реке стала темной, а животные вели себя странно, как будто были парализованы. Нескольких еле живых птиц они разобрали по домам в надежде выходить.

Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
Роман Мильченко  / Роман Мильченко

«Двух полуживых уток взял домой. Созвонился с орнитологом Зоопарка, купили лекарства и стали давать птицам. Но увы, когда мы их взяли было уже поздно, у них были парализованы конечности. А вот по первым трем уткам, которых взял мужчина, живущий по соседству, история ещё не закончилась, у него умерла только одна утка, другие две живы. Он с нами переписывается, постоянно на связи», — дополняет очевидец.

Министерство природы Ростовской области пообещало разобраться в ситуации.

Ранее ФАН рассказывал о реальных проблемах на коллекторе Суворовского микрорайона, которые произошли во время проведения работ. Тогда в результате аварии нечистоты попали в окружающую среду и в Темерник. 

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Все новости / Общество / Массовая гибель уток произошла в Ростове-на-Дону
ростов на дону темерник гибель птицы
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