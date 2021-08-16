Еще 20 765 человек заболели коронавирусом в России

Москва, 16 августа. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по стране.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 20 765 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в 8,6% болезнь протекала без клинических проявлений.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране выздоровел 15 601 человек. Таким образом, общее число россиян, победивших эту опасную инфекцию, составляет 5 899 917 человек.

SARS-CoV-2 в ближайшие десять лет может начать поражать маленьких детей, напоминая этим другие коронавирусы, провоцирующие простуду, заявили ученые из США. К тому времени ситуация с COVID-19 улучшится, ведь у многих взрослых появится иммунитет к этой инфекции.