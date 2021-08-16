Хаос и паника: что сейчас происходит в аэропорту Кабула

Кабул, 16 августа. Тысячи афганцев и иностранных граждан прибыли к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула им. Хамида Карзая, пытаясь всеми способами улететь из страны после захвата власти радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

На фоне хаоса на территории объекта была слышна стрельба. По некоторым данным, американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации соотечественников из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле. При этом канал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал , что военные США не открывали огонь и не подвергались обстрелам.

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы, заявил Reuters. Свидетели отмечают, что заметили окровавленные тела, лежащие на земле прямо перед зданием терминала. Тем не менее официальных данных в связи с инцидентом пока не поступало.

#US forces have shot dead some stranded passengers at #Kabul airport. This is a catastrophic disaster. The #Americans will ensure the safety of stranded passengers.

Pots. pic.twitter.com/oyO6pLU5qP — Dr.Zahid Ahmad ⑦⑧⑥ (@DrWaqas63763104) August 16, 2021

На многочисленных роликах, опубликованных в соцсетях, видно, как сотни афганцев пытаются взобраться на самолет в надежде улететь стоя, без места и билета. По неподтвержденной информации, некоторые коммерческие самолеты были переполнены, поэтому часть пассажиров пришлось снимать с рейсов.

По данным Управления гражданской авиации Афганистана, в настоящее время коммерческие рейсы из аэропорта им. Хамида Карзая отменены. Местные СМИ сообщают, что администрация объекта призвала пассажиров не приезжать, чтобы предотвратить грабежи и беспорядки.

Бегство западных дипломатов

Дипломаты ряда стран объявили о решении улететь из Кабула. Они могут покинуть Афганистан только через единственный столичный аэропорт, который не находится под контролем талибов. Его охраняют американские, британские и турецкие военные. Кроме того, безопасность аэрогавани обеспечивают 120 азербайджанских миротворцев.

США объявили об увеличении военного контингента до 6 тыс. человек в ближайшие 48 часов. Такое решение принято для содействия усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.

Taliban takes over & the US worries its flag is safe: “The American flag has been lowered from the US embassy compound and is now securely located with embassy staff” https://t.co/m8ZxBMF17U — Prof Ben Saul (@profbensaul) August 16, 2021

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что все сотрудники американского консульства вывезены и находятся на территории аэропорта им. Халида Карзая.

В то же время РФ не собирается полностью эвакуировать свое диппредставительство в Кабуле. По заявлениям представитель МИД России, лишь часть сотрудников будет вывезена на родину. Остальные продолжат работу, так как им ничего не угрожает.

«Талибан» в Кабуле

Боевики радикального движения «Талибан» 15 августа подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Как сообщил представитель боевиков Мухаммад Наим в комментарии для Al Jazeera, военные действия на территории Афганистана завершены.

По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в стране. При этом приоритет будет отдан защите населения и борьбе с коррупцией. Наим также пообещал безопасность любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу с радикальным движением.

#Taliban says #Afghanistan war over as president flees



Taliban has declared the war in Afghanistan over after its fighters swept into the capital, Kabul, and President Ashraf Ghani fled the country. #Worldnbc pic.twitter.com/3hVF3z3kP9 — World NBC (@WorldNBC1) August 16, 2021

В то же время президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. По последним данным, он вылетел в Оман после того, как Таджикистан отказал его самолету в посадке. Вероятно, политик направится в США.

Former Afghan Prez Ashraf Ghani in Oman after Tajikistan denied landing, to head to US https://t.co/3uG0V4HYPt — Netamaker (@netamakerIndia) August 16, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.