Финансист Бадрутдинов объяснил, как не попасться мошенникам и не потерять деньги

Все хотят заработать много денег и сразу. Мошенники прекрасно это понимают и с легкостью пользуются доверчивостью людей, которым придает решимости реклама в Интернете и по телевидению. Малопонимающий в инвестициях человек готов вкладываться в сомнительные проекты, поглощая фальшивую информацию от тех, кому выгодно вводить людей в заблуждение. Об этом в комментарии ФАН рассказал финансовый эксперт Умид Бадрутдинов.

Он уверен, что заманчивые инвестиционные проекты по факту могут оказаться «лохотронами». Это опасная игра с финансовыми вложениями, которых можно лишиться в один миг. Подобное несколько напоминает лотерею.

Потеря денег на инвестициях

Инвестирование — это вложение денежных средств в какой-либо проект с целью получения прибыли. Сумма, с которой можно начать зарабатывать, может быть даже в тысячу рублей. Способов потерять эти деньги — великое множество.

Нечестные игроки на рынке

Forex — международный валютный рынок. Эта торговая площадка позволяет покупать и продавать валюту, зарабатывать на изменении курса не только крупным корпорациям и банкам, но и обычным людям. Проблема в том, что мало кто разбирается в подобных валютных операциях. Профессионалов, которые выигрывают, немного, а вот мошенников, готовых обмануть новичка, предостаточно. Им особо и делать ничего не приходится — жертва сама попадается в ловушку.

pixabay.com / FirmBee

Мошенники принимаются обучать начинающего инвестора биржевой торговле, доносят до него нужные им дилетантские знания, показывают, что всегда готовы поддержать. Затем клиенту указывают, какую операцию с деньгами нужно сделать. По итогу обмана человек теряет деньги, которые попадают на оффшорные счета. Засудить мошенника не получится. Оффшоры не подчиняются российскому законодательству. Тем временем жулики продолжат обрабатывать пенсионеров и студентов, деньги которых — легкая добыча.

Финансовые пирамиды на новый лад

Все помнят МММ. Сейчас тоже есть подобные проекты, завуалированные под мегауспешные инвестиционные фонды. Сбор денег от инвесторов идет на создание или реализацию суперполезного товара или услуги, которая благодаря средствам каждого из участников проекта поможет заработать всем.

«Как правило, после сбора нужной суммы организатор финансовой пирамиды исчезает. Вкладчики теряют след того, кто обещал им интересное и безбедное будущее», — пояснил Умид Бадрутдинов.

Бинарные опционы — ставки на удачу

Трейдеры делают ставки на рост или падение стоимости валюты, золота или криптовалюты. Срок совершения сделки с бинарными опционами — одна минута или сутки. Тот, кто выигрывает, получает обратно свою ставку с дополнительным финансовым бонусом. Если же человек проиграл, то теряет все. Подобный инвестиционный «лохотрон» можно сравнить с казино. Но азарт все равно берет свое — и люди продолжают верить, что могут отыграться.

«Чтобы новые участники поверили в успешность проекта, их внимание привлекают рекламными роликами профессиональные актеры, которые преподносят себя в качестве успешных инвесторов», — добавил Умид Бадрутдинов.

Обман с криптовалютой

Биткоины появились не так давно. Тут же вырос ажиотаж на криптовалюту. Многие полагали, поскольку будущее — за компьютерными технологиями, то и цена на цифровое золото XXI века будет стремительно расти. Тем не менее есть риск потерять реальные деньги.

pexels.com / Alesia Kozik

«Вложив все средства в покупку биткоина, можно остаться ни с чем. Ведь нужно понимать, на какой бирже криптовалюту стоит приобретать, а какой из интернет-ресурсов является фейком для обмана наивных граждан, которых завлекли активной рекламой. Чтобы не попасться в руки мошенников, стоит изучить хотя бы минимум информации, посмотреть отзывы и пообщаться с теми, кто уже инвестирует», — рассказал Умид Бадрутдинов.

Несертифицированный продукт

Начинающему инвестору покажется интересной идея копирования чужих стратегий, уверен финансист. Тем более если все действия происходят в автоматическом режиме. Организатору проекта это приносит определенный доход. Но есть несертифицированные программы автоследования, где происходит торговля несуществующими активами. Доверять деньги нужно лишь тем проектам, которые числятся в реестре аккредитованных программ НАУФОР. В противном случае инвестор останется без денег, подарив их мошенникам.

На самом деле инвестиционных «лохотронов» гораздо больше. Важно помнить, прежде чем вкладывать куда-либо деньги, нужно ознакомиться с деятельностью компании, прочитать о ней отзывы, которые не должны быть все как под копирку идеальными.