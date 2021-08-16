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Студент в Балашихе совершил суицид, повторив судьбу родного отца
Происшествия
Студент в Балашихе совершил суицид, повторив судьбу родного отца
pixabay.com  / 

Балашиха, 16 августа. Тело студента рядом с жилым домом в Балашихе обнаружил случайный прохожий. Как стало известно ФАН, молодой человек длительное время высказывал мысли о самоубийстве.

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Заря примерно в 02:00 15 августа поступил телефонный звонок. Местный житель сообщил, что у дома на Косинском шоссе он обнаружил тело несовершеннолетнего мальчика. На место происшествия выдвинулась бригада скорой медицинской помощи и блюстители закона. Врачи на месте констатировали смерть молодого человека и пришли к выводу, что 16-летний учащийся покончил жизнь самоубийством. Силовики изъяли ключи от квартиры, в которой проживал погибший.

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили по данному факту уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Это необходимо было сделать для того, чтобы разобраться в поступке юноши и законно провести следственные действия.

«Последний раз живым мальчика видели в квартире на 22 этаже дома, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Парень был студентом колледжа «Энергия». Является гражданином Киргизии. Снимал квартиру вместе со своей взрослой сестрой. На момент чрезвычайного происшествия она была на родине у родственников».

Известно, что за несколько минут до смерти парень отправил сообщение через мессенджер своей любимой девушке.

«Студент уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Это он связывал с тяжелой наследственностью: его отец несколько раз тоже пытался наложить на себя руки, но его спасали врачи. Последняя попытка отца совершить суицид в 2007 году окончилась его смертью».

В сообщении, которое погибший направил подруге, он указал, что прощается с ней навсегда и просит его не винить.

Скорее всего, уголовное дело по данному факту в ближайшее время будет прекращено.

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киргизия подросток самоубийство балашиха
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