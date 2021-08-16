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Подрядчики похитили около 7 млн рублей при строительстве сквера на Камчатке

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:13
Происшествия
Подрядчики похитили около 7 млн рублей при строительстве сквера на Камчатке
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Петропавловск-Камчатский, 16 августа. Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве сквера в городе Елизово.

Подрядная организация заключила договор с администрацией Елизово на проведение строительных работ в сквере Космонавтов. Стоимость обустройства превысила 47 миллионов рублей.

По информации следователей, в период с декабря 2019 по декабрь 2020 года двое представителей подрядчика совместно с индивидуальным предпринимателем поставляли на объект материалы в меньшем количестве, чем предусмотрено проектом, а также не выполнили ряд работ. Кроме того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые передали заказчику документацию, содержащую заведомо ложные сведения.

Мошенничество при строительстве сквера было выявлено в ходе работы оперативных сотрудников краевого управления МВД России. В результате противоправных действий муниципальному бюджету был нанесен материальный ущерб в размере 6,9 млн рублей, сообщили представители СК РФ по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении троих подозреваемых.

Ранее обвиняемого в мошенничестве бывшего чиновника Подмосковья экстрадировали из Германии в Россию, сообщало РИАМО.

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