Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому

Владимир, 16 августа. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике работает уникальная выставка «Александр Невский: легенда о святом». Она приурочена к 800-летию святого благоверного князя, жизнь которого была тесно связана с городом, сообщают Владимирские ведомости. Во Владимире находится место его первого захоронения, множество памятников архитектуры. Именно здесь начало формироваться почитание Александра Невского как святого.

«Александр Невский — не просто великий дипломат, князь и деятель нашего государства, он многие столетия вел страну, и этот образ почитается в разных сферах жизни», — отметил на открытии выставки генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

Он также добавил, что личность князя является знаковой не только для жителей нашей страны, но и для деятелей мирового масштаба. Недаром по всему миру построено более 1700 храмов в честь этого святого.

Открытие выставки проходило на фоне полотна-триптиха «Триумф Александра Невского». Этим организаторы выставки подчеркнули особый смысл события, ведь образ Невского в рамках выставки будет рассматриваться именно в развитии, в эволюции: как во время жития (от простого военного командира до блестящего политика и дипломата, сберегавшего русские земли от нашествий врагов с Востока и Запада), так и после смерти (когда образ князя стал символом всей русской государственности, когда он вдохновлял Петра Первого на освоение земель на Северо-Западе, когда орденом его имени награждали советских генералов и маршалов за победы в Великой Отечественной войне).

wikipedia.org / Андрей Сдобников / CC BY-SA 3.0

Автор триптиха Владимир Зенин приехал из Санкт-Петербурга, что тоже неудивительно, ведь Александр Невский считается одним из покровителей Северной столицы. Художник рассказал, что триптих является частью большого проекта, который стартовал еще в 2020 году.

Выставка проходит в рамках всероссийского межмузейного проекта «Александр Невский: великий северный путь».

«Легенда о святом» представит 240 предметов из фондов музея-заповедника, а также из частных коллекций. Сердцем выставки станет экспозиция, посвященная погребению святого князя в Рождественском монастыре, — икона «Знамение с гробницы Александра Невского». По преданию, крестная мать этой иконой благословила князя перед Ледовым побоищем.

Ранее ФАН писал о подготовке художественной выставки «Русский храм» в музее Машкова, которая также приурочена к 800-летию Александра Невского.