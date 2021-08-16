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Напавшего на русскоязычную девушку жителя Бишкека отправили в СИЗО

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:15
Происшествия
Напавшего на русскоязычную девушку жителя Бишкека отправили в СИЗО
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Бишкек, 16 августа. Киргизстанец напал на работницу торгового центра из-за обращения на русском языке. Мужчина проведет под арестом месяц.

По данным канцелярии Октябрьского районного суда столицы Киргизии, инцидент произошел в первых числах августа. Пьяный посетитель торгового центра совершил нападение на продавщицу. Ему не понравилось, что девушка разговаривала с покупателем на русском языке.

МВД России также вынесло решение о запрете въезда дебошира в страну на десять лет. Киргизские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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