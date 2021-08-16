«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом стал лидером российского проката

Москва, 16 августа. Фильм «Главный герой» режиссера Шона Леви стал лидером российского проката за минувший уикенд. Картина собрала 214,6 млн рублей, пишет портал kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 12 августа. В комедийном боевике главные роли исполнили Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити, пишет «Культуромания».

Второе место по сборам занял фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Лента собрала 115,6 млн рублей в период с 12 по 15 августа. Тройку лидеров замыкает вторая часть мультика «Босс-молокосос», собравшая 56 млн рублей.

Актер Райан Рейнольдс официально подтвердил намерения Disney снять продолжение «Главного героя». Пока дата старта съемок и детали сюжета держатся в секрете.