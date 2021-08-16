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Пять человек погибли в результате обстрела в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:18
Происшествия
Пять человек погибли в результате обстрела в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 16 августа. По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы и давки в аэропорту Кабула. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным СМИ, американцы открыли предупредительный огонь по афганским военным в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетную полосу. Точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, на данный момент нет.

Военная ситуация на территории республики стала накаляться в последние две недели. Талибы усилили наступление после вывода из Афганистана американских войск. Позже «Талибан»1* (Террористическая организация, запрещенная в России) вошел в президентский дворец и объявил, что война окончена. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул жертвы стрельба аэропорт
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