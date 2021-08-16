Взлет и падение Эндрю Куомо: как «отменили» губернатора Нью-Йорка

На протяжении последней недели губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо не покидал заголовки американских СМИ: о нем писали и демократические газеты, и республиканские агентства. Популярность Куомо, однако, не только не принесла ему политических очков, а напротив, практически полностью уничтожила карьеру до недавнего времени эффективного руководителя.

Скандал вокруг губернатора вспыхнул в марте 2021 года — тогда трое девушек, бывших коллег Куомо, обвинили политика в сексуальных домогательствах. Несмотря на масштабы инцидента, который прокомментировал даже президент Байден, Эндрю, к неудовольствию своих противников, остался у власти. Давление со стороны американской администрации, оказавшейся в заложниках ситуации, было действительно очень велико: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к независимому расследованию.

Но время шло — и на несколько месяцев все утихло. Куомо продолжал заниматься своей повседневной деятельностью, и создалась иллюзия, что о скандале забыли. Однако в августе Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, опубликовала результаты расследования в отношении действующего губернатора, и огонь страстей вокруг высокопоставленного демократа разгорелся с новой силой.

На этот раз Куомо не выстоял: 10 августа политик заявил, что намерен уйти в отставку.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях скандала вокруг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Федеральное агентство новостей /

В чем обвиняют Куомо?

Бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Нью-Йорк Линдси Бойлан 24 февраля на своей странице в Twitter опубликовала сообщение со ссылкой на статью в Medium, где призналась, что регулярно подвергалась домогательствам со стороны Эндрю Куомо.

Today I am telling my story. I never planned to share the details of my experience working in the Cuomo administration, but I am doing so now in hopes that it may make it easier for others to speak their own truth. https://t.co/n1Lcc6Ac66 — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) February 24, 2021

Бойлан рассказала, что Куомо создал в администрации такую обстановку, в которой сексуальные домогательства и запугивание являются не просто частым явлением, а естественной нормой. Пострадавшая добавила, что недовольных губернатор запугивал и грозил увольнением.

«Повсеместное преследование со стороны губернатора распространялось не только на меня. Он нелестно отзывался о своих коллегах-женщинах, имеющих проблемы с лишним весом. Он высмеивал их романтические отношения с другими людьми, занимающими высокое положение в обществе. Он говорил, что женщин в мужчинах привлекают только «деньги и власть», — пишет Бойлан.

По словам Бойлан, во время деловой поездки Куомо предлагал ей сыграть в карты на раздевание в самолете, а однажды, когда они остались в офисе одни, поцеловал ее в губы без ее согласия.

Представители пресс-службы офиса губернатора официально опровергли данную информацию, заявив, что четверо сотрудников администрации штата, летевших в самолете с Куомо и Бойлан, в тот момент «не заметили странностей» в поведении своего начальника. Историю, возможно, удалось бы замять, однако на публикацию Бойлан отреагировала другая бывшая сотрудница администрации губернатора Нью- Йорка — Шарлотта Беннет.

The New York Times 27 февраля опубликовали статью в которой уже Беннетт рассказывала о неподобающем поведении Эндрю Куомо.

Breaking News: A second former aide to Governor Andrew Cuomo of New York accused him of sexual harassment. Cuomo denied any impropriety and called for an outside review. https://t.co/w3s2Ivnuj0 — The New York Times (@nytimes) February 27, 2021

В прессе и социальных сетях поднялась шумиха. Республиканцы в заксобрании штата Нью-Йорк, воспользовавшись скандалом, напомнили, что Куомо препятствовал разглашению информации о смертях от COVID-19 в домах престарелых. Политики, блогеры и рядовые пользователи социальных сетей требовали незамедлительно уволить губернатора штата.

NY State Assemblyman @rontkim calls to impeach Gov. Cuomo with @JaniceDean ahead of a rally urging accountability for nursing home deaths. pic.twitter.com/97BapccFgr — Brian Kilmeade (@kilmeade) February 24, 2021

Неизвестные и вовсе купили рекламу на дорожных билбордах, на которых разместили фотографию Куомо с требованием объявить ему импичмент.

Жертв домогательств губернатора, тем временем, с каждым днем становилось все больше: 2 марта 33-летняя Анна Рух также заявила о случаях неподобающего поведения Куомо на рабочем месте. По утверждению женщины, в ходе неформального мероприятия Эндрю подошел к ней и после короткого разговора взял ее за талию. Встретив сопротивление со стороны Рух, Куомо якобы положил руки ей на лицо и предпринял попытку поцеловать ее в губы.

Откровение Анны Рух стало, судя по всему, последним гвоздем в крышку гроба для репутации нью-йоркского политика, отношение к которому со стороны общества знало и лучшие времена.

Из князей — в грязь

В начале губернаторской карьеры в 2011 году Куомо снискал одобрение как среди обычных американцев, так и среди государственного политического истеблишмента. Он прославился своим жестким, а иногда и агрессивным стилем управления. В то время, однако, это было как раз то, чего хотели ньюйоркцы: народ настолько устал от многолетнего бардака, коррупции и хронически задерживаемых траншей из государственного бюджета, что в обмен на порядок был готов мириться с жестким и неумолимым лидером.

После прихода к власти Куомо сразу же запретил использование гидравлического разрыва пласта, применение которого наносило существенный вред окружающей среде, установил минимальную заработную плату в штате в 15 долларов в сутки (что для многих работающих американцев в других штатах остается мечтой до сих пор) и определил предельную сумму налога на имущество. Прогрессивную часть своих избирателей Эндрю тоже не забыл, разрешив в Нью-Йорке регистрацию однополых браков.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

В 2020 году, когда в Соединенных Штатах разразилась пандемия коронавируса, Куомо поначалу неплохо справлялся: его наперебой хвалили демократы, сравнивая с «неэффективным» 45-ом президентом Дональдом Трампом.

Триумф продолжался недолго: в январе 2021 года офис прокурора Летиции Джеймс обнаружил, что Куомо занизил количество смертей от COVID-19 в домах престарелых на 50%. Кроме того, губернатор несколько месяцев скрывал достоверную информацию о погибших.

Масла в огонь подлил депутат штата от Демократической партии Рон Ким, который потерял дядю из-за вспышки коронавируса в доме престарелых и требовал призвать к ответу виновных в его смерти. Ким тогда рассказывал СМИ, что Куомо ему угрожал и обещал «уничтожить» в случае, если Рон не перестанет критиковать антиковидную политику штата.

Недовольство губернатором росло, а республиканцам, давно мечтавшим сбросить Куомо с занимаемой должности, представился отличный шанс добить и без того теряющего политические позиции демократа.

Председатель Республиканской партии штата Нью-Йорк Ник Лэнгуорси, выступая перед прессой, обвинил Куомо в том, что его неэффективная антиковидная политика нанесла серьезный урон бизнесу, лишила многих людей рабочих мест, а также спровоцировала рост смертности среди зараженных. В мае 2020 года из-за бездействия администрации Куомо Нью-Йорк действительно потерял не менее 9 млрд долларов налоговых поступлений — огромные финансовые потерли понесли такие крупные компании, как WeWork, GAP и Bed, Bath & Beyond.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

В конце концов и демократы, ранее чествовавшие губернатора Нью-Йорка, дружно отвернулись от Куомо и начали отрицать любые связи с виновником сексуального скандала. Двое сенаторов от Демократической партии Нью-Йорка публично поддержали расследование в отношении Куомо, а глава штата Нью-Джерси демократ Фил Мерфи охарактеризовал обвинения как «тревожные и вызывающие глубокую обеспокоенность». Член палаты представителей Конгресса США Кэтлин Райс также высказалась за проведение разбирательств в отношении Куомо, и призвала к его скорейшей отставке.

The time has come. The Governor must resign. https://t.co/GjcvuNfpfQ — Kathleen Rice (@RepKathleenRice) March 2, 2021

Последний гвоздь в крышку политического гроба Куомо был забит 3 августа, когда генеральный прокурор штата Летиция Джеймс опубликовала отчет, свидетельствующий о виновности политика.

Отставка и импичмент

Расследование выяснило, что Куомо действительно сексуально домогался как минимум до 11 женщин, — и даже отомстил одной из сотрудниц, пытавшейся публично рассказать о непристойном поведении губернатора. Наряду с этим, в отчете Летиции Джеймс содержались сведения о том, каким еще образом политик злоупотреблял своим положением: использовал государственные деньги для продвижения собственной книги и занижал количество погибших в разгар пандемии коронавируса.

Со своей стороны, Эндрю Куомо 10 августа принес публичные извинения, но при этом назвал обвинения в сексуальных домогательствах «ложными», а расследование — «политически мотивированным». Он также объявил о решении уйти в отставку, назвав это «оптимальным выходом из сложившейся ситуации». Губернатор объяснил, что окончательно сложит полномочия через 14 дней, после чего его сменит 62-летняя вице-губернатор демократка Кейти Хокул.

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Примечательно, что даже добровольная отставка не удовлетворила людей: теперь законодатели Конгресса Нью-Йорка добиваются объявления импичмента Куомо с целью окончательного и бесповоротного уничтожения его политической карьеры. Если это произойдет, политик станет вторым губернатором в истории штата, к которому будет применена данная суровая мера — последний раз импичменту был подвергнут Уильям Сульцер в 1913 году.

«В этом процессе нам не хватает солнечного света. Мы по-прежнему в долгу перед жертвами хищнического поведения губернатора, и мы должны заставить его в полной мере ответить за то, что произошло, даже если он больше не у власти», — заявила член Конгресса Нью-Йорка Юй-Лайн Ниу.

Между тем импичмент — не единственный способ привлечь Куомо к ответственности. Одна из жертв домогательств губернатора 6 августа инициировала уголовный процесс, поэтому в скором времени виновнику скандала, скорее всего, придется столкнуться с гражданскими исками.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что перед нами — типичная «политическая казнь по-американски». Растерзание публичной личности в последнее время стало очень характерным «праздником» для Соединенных Штатов и Эндрю Куомо стал еще одной жертвой той самой «культуры отмены», без разбора уничтожающей и хорошие, и плохие явления в Америке.

Демократы же в который раз показали свое истинное лицо: с одной стороны — руководитель штата, упивающийся безнаказанностью, властью и государственным положением, с другой — его союзники, с готовностью принесшие в жертву однопартийца, чтобы не потерять собственные политические очки.