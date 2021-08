Взлет и падение Эндрю Куомо: как «отменили» губернатора Нью-Йорка

На протяжении последней недели губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо не покидал заголовки американских СМИ: о нем писали и демократические газеты, и республиканские агентства. Популярность Куомо, однако, не только не принесла ему политических очков, а напротив, практически полностью уничтожила карьеру до недавнего времени эффективного руководителя.

Скандал вокруг губернатора вспыхнул в марте 2021 года — тогда трое девушек, бывших коллег Куомо, обвинили политика в сексуальных домогательствах. Несмотря на масштабы инцидента, который прокомментировал даже президент Байден, Эндрю, к неудовольствию своих противников, остался у власти. Давление со стороны американской администрации, оказавшейся в заложниках ситуации, было действительно очень велико: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к независимому расследованию.

Но время шло — и на несколько месяцев все утихло. Куомо продолжал заниматься своей повседневной деятельностью, и создалась иллюзия, что о скандале забыли. Однако в августе Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, опубликовала результаты расследования в отношении действующего губернатора, и огонь страстей вокруг высокопоставленного демократа разгорелся с новой силой.

На этот раз Куомо не выстоял: 10 августа политик заявил, что намерен уйти в отставку.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях скандала вокруг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Нью-Йорк Линдси Бойлан 24 февраля на своей странице в Twitter опубликовала сообщение со ссылкой на статью в Medium, где призналась, что регулярно подвергалась домогательствам со стороны Эндрю Куомо.

Today I am telling my story. I never planned to share the details of my experience working in the Cuomo administration, but I am doing so now in hopes that it may make it easier for others to speak their own truth. https://t.co/n1Lcc6Ac66