Молдавия намерена хранить запасы газа в ПХГ Румынии

Кишинев, 16 августа. Республика Молдавия планирует хранить собственные запасы голубого топлива в румынских подземных хранилищах. Информацией поделился гендиректор компании Transgaz Ион Стериан.

Соответствующее предложение Бухаресту направила компания Moldovatransgaz. В настоящее время согласовываются технические аспекты будущих переговоров с румынскими газовыми организациями. Следует отметить, что Молдавия арендовала подземные газовые хранилища на Украине, закачав примерно 100 млн кубометров ресурса в 2020–2021 годах, передает EADaily.

Директор корпорации Moldovagaz Вадим Чебан в начале августа сообщил, что республика ожидает повышения стоимости природного газа, поставляемого из России. По его словам, сейчас проводятся переговоры между государством и холдингом «Газпром». Окончательное решение будет принято при подписании нового контракта или продлении действующего.

Согласно квартальному отчету корпорации «Газпром», уровень наполненности отечественных подземных хранилищ топлива превысил 50% по итогам первого летнего месяца.