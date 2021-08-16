МИД РФ: США не понимают, что дальше делать в Афганистане

Москва, 16 августа. Американские власти больше не понимают, что их войскам делать в Афганистане, об этом заявили в МИД РФ, комментируя сложившуюся в республике ситуацию.

В понедельник политофис движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявил, что война в Афганистане закончена и вся власть перешла к боевикам. Днем ранее правительство страны почти в полном составе покинуло республику. Официальные заявления по поводу ситуации в Афганистане сделали уже свыше 60 стран, включая Россию.

В МИД РФ в очередной раз подчеркнули, что Москва пока не будет торопиться признавать режим «Талибана» в республике, а также заметили, что США больше не понимают, что им дальше делать в Афганистане.

Ранее стало известно, что посольство России в Кабуле продолжит работу в штатном режиме, а представители движения «Талибан» гарантировали российским дипломатам неприкосновенность в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.