Сильные дожди на Кубани взвинтили цены на услуги эвакуаторов в десять раз

Мезоциклон, который пришел на Кубань в виде сильных дождей, все еще сохраняет свое действие. Под удар попали крупные города региона, курортные территории: Новороссийск, Анапа, Геленджик и десятки поселков в окрестностях, где в эти дни отдыхает практически вся Россия.

С неудобной ситуацией столкнулась Ольга Тюрина, которая с мужем и дочерью приехала из Тулы в анапский Джемете. Ливень застал их врасплох за несколько дней до окончания отпуска. Электричества в гостевом доме не было, а до магазинов приходилось добираться по пояс в воде.

«Свет нам так и не дали, но мы, правда, уже оттуда уехали. Дождь начался в четверг, а в пятницу наш двор начало затапливать, улица к тому моменту уже была затоплена сильно. А у нас она была самая нижняя — ближе к морю. Там низина, вода скапливалась долгое время. Еще в пятницу около дома было чуть ниже колена, а в том месте, куда мы ходили в столовую, — до середины бедра», — рассказала ФАН Ольга Тюрина, туристка из Тулы.

Собеседница агентства сообщила, что в субботу ливень был очень сильным. Двор начало «заливать», а в машине, которую туристы припарковали возле отеля, уже стояла вода. Ее загнали как можно дальше во двор, чтобы спасти, но это тоже не помогло. В этот момент потоки воды, которые неслись по улице, достигали метровой высоты.

«Ходили в магазин, ведь дети у нас, кушать надо. Хранить продукты негде — света не было. Ходили в воде, замерзли сильно. Сотрудники МЧС откачивали воду, но за день она ушла всего на два сантиметра. При глубине в метр — это вообще ни о чем», — добавляет Ольга Тюрина.

Невские Новости / Мария Тимофеева

Туристы решили, что надо спасать автомобиль и вывозить туда, где сухо. Они начали звонить в службы по эвакуации и неприятно удивились — цена за услугу увеличилась десятикратно. Теперь за нее просили уже 15 тысяч рублей (минимум), но даже за эти деньги в тот район никто не ехал.

«Сейчас мы уже в Апшеронске, у меня муж оттуда. Приехали к родственникам, отмываемся, сушимся, машину тоже пытаемся просушить», — добавила Ольга.

В итоге после долгих уговоров семье согласились помочь за 15 тысяч рублей. Машину вывезли на Пионерский проспект Анапы — там уже было гораздо суше. При этом сам автомобиль после таких «водных процедур» удалось завести. Семья смогла на нем покинуть курортный город.

«Мы были готовы уже и больше заплатить, главное, чтобы вывезти машину оттуда. Если бы она там утонула, это были бы куда большие потери», — говорит Ольга Тюрина.

Туристка говорит, что звонки в МЧС особого результата не принесли. Заявки принимали, но при этом говорили, что эвакуируют только людей, и стандартное «ждите, к вам приедут». Естественно, ситуация была сложной, а стихия — сильная.

«К нам никто так и не приезжал. Единственное, соседи сказали, что вроде бы они видели, как спасатели, или кто-то еще, ходили с лодками и предлагали помощь», — отметила Ольга.

У семьи номер был забронирован до субботы, но остаться пришлось еще на сутки. Администрация отеля при этом не попросила никаких доплат. Некоторые туристы остались отдыхать у моря в надежде на то, что погода все-таки наладится.

Ранее ФАН писал, что на Кубань придет мощный мезоциклон, который может привести к катастрофическим ливням в регионе. Прогноз оправдался в полной мере.