Пользователи Сети выбирают новое имя для амурской тигрицы

Благовещенск, 16 августа. Амурскую тигрицу выпустили на волю после лечения реабилитации в центре «Амурский тигр».

Хищнице дали временное имя Амба в честь реки, возле которой ее поймали. Вскоре был объявлен конкурс на лучшую кличку для животного.

Пользователи Сети предложили больше тысячи вариантов. Работники центра «Амурский тигр» выбрали девять из них. В Telegram-канале до 20 августа будет проходить голосование, по итогам которого тигрица получит окончательное имя.

Также стало известно, что сурикат в Красноярске, которого бросили хозяева, обрел новый дом.