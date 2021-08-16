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Пользователи Сети выбирают новое имя для амурской тигрицы
Происшествия
Пользователи Сети выбирают новое имя для амурской тигрицы
wikipedia.org  /  Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Благовещенск, 16 августа. Амурскую тигрицу выпустили на волю после лечения реабилитации в центре «Амурский тигр».

Хищнице дали временное имя Амба в честь реки, возле которой ее поймали. Вскоре был объявлен конкурс на лучшую кличку для животного.

Пользователи Сети предложили больше тысячи вариантов. Работники центра «Амурский тигр» выбрали девять из них. В Telegram-канале до 20 августа будет проходить голосование, по итогам которого тигрица получит окончательное имя.

Также стало известно, что сурикат в Красноярске, которого бросили хозяева, обрел новый дом.

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