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Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

  /   Обновлено: 16 августа 2021 11:05
Армия
Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 16 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло под охрану территорию российского посольства в столице Афганистана. Об этом заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, талибы охраняют внешний периметр посольства России. Он также добавил, что часть сотрудников дипмиссии в Кабуле будет направлена в отпуска или эвакуирована. Кабулов отметил, что переход столицы Афганистана под контроль талибов стал неожиданностью для российской стороны, передает ТАСС.

«Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он не была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны», — сказал он.

Кабулов подчеркнул, что обстановка в столице Афганистана, куда уже вошли основные силы «Талибана», остается абсолютно спокойной.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан посольство россии
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