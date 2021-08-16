Бывший муж Анфисы Чеховой показал первое семейное фото после рождения младшего сына

Москва, 16 августа. Экс-супруг телеведущей Анфисы Чеховой, актер Гурам Баблишвили впервые опубликовал снимок с младшим сыном и новой супругой.

Семейное фото артиста появилось на его странице в Instagram. На снимке он позирует вместе с супругой Юлией, которая держит на руках малыша. Баблишвили рассказал, что они с семьей находятся в Грузии, а также рассекретил имя младшего сына — мальчика назвали Персей.

«Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что не удивительно», — отметил бывший муж Чеховой.

Снимок привел подписчиков актера в восторг. Пользователи соцсети восхитились семьей Баблишвили, а также именем мальчика.

«Очень красивые и счастливые! Привет, Персей! Здоровья и благодати!»; «Имя у малыша супер!»; «Какой замечательный пупсик, здоровья и счастья всей вашей семье!» — написали комментаторы.

Анфиса Чехова тоже не прошла мимо семейного фото бывшего мужа. Телеведущая оставила под снимком комплимент малышу, пишет «Вечерняя Москва».

«Какой вкусняшка! Сладкий персик», — восхитилась знаменитость.

У Чеховой и Баблишвили есть общий сын Соломон. Бывшие супруги сумели остаться в хороших отношениях после развода и поддерживают общение. При этом телеведущая признавалась, что актер изменял ей, когда они были вместе.