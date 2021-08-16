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Первый случай смерти привитого от COVID-19 человека зафиксирован в Греции
Общество
Первый случай смерти привитого от COVID-19 человека зафиксирован в Греции
Global Look Press  /  Sina Schuldt / dpa

Салоники, 16 августа. Первый случай смерти человека, который был полностью привит от коронавируса, зафиксировали в Греции. Пациент не имел никаких основных заболеваний, сообщают греческие медики.

Директор интенсивной терапии больницы в Салониках Никос Каправелос отметил, что этот случай является исключением. И важность вакцинации не снижается. Привитые люди также находятся в опасности и могут заболеть.

«Мы не должны обожествлять привитых, они также должны быть осторожны», - сказал врач.

Кроме того, медик назвал критической ситуацию с появлением нового штамма «дельта». По сути, можно говорить о новой пандемии, подчеркнул Каправелос. В Греции ежедневно выявляется более трех тысяч инфицированных COVID-19. На сегодняшний день в стране умерло более 13 тысяч человек. Привито от коронавируса почти 11 млн граждан.

Аналитики прогнозируют в некоторых регионах России новую волну коронавирусной инфекции. Опасность связывают с распространением штамма «дельта». Несмотря на это, большинство специалистов считают, что пандемия через некоторое время закончится, и коронавирус станет очередным «простудным» заболеванием.

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греция смерть коронавирус
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