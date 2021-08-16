ФНС стала сильнее контролировать активы и операции граждан РФ за границей

Москва, 16 августа. Федеральная налоговая служба резко усилила контроль за операциями жителей России за рубежом.

Также ведомство стало больше следить за активами граждан. Об этом журналистам рассказал директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников.

Так, число запросов к налогоплательщикам увеличилось в разы. Собеседник «Ведомостей» заявил, что тенденция подразумевает в том числе уведомления о явке в инспекцию и требования предоставить документальное подтверждение зарубежных операций.

К тому же налоговая служба стала работать более персонализированно, утверждают эксперты. По их словам, инспекторы направляют россиянам конкретные вопросы по определенному счету или операции.

ФНС могут наделить правом оперативно блокировать имущество должников. Инициатива нацелена на пресечение практики проведения «уклонистами» процедуры банкротства.