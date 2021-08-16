Собчак попала в неловкую ситуацию из-за фото сына с подругой

Москва, 16 августа. Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото подросшего сына Платона и попала в просак, описывая подругу своего ребенка.

В кадре сын Собчак и актера театра и кино Максима Виторгана запечатлен в салоне автомобиля. Рядом с ним сидит девочка с красивыми длинными волосами. Ксения Собчак, описывая спутницу сына, назвала ее «жгучей брюнеткой».

Комментарий телеведущий вызвал недоумение у поклонников. Журналистка попала в неловкую ситуацию, перепутав цвет волос девочки.

«Со жгучей брюнеткой явно невпопад»; «А девочка-то кареглазая златовласка, а не брюнетка»; «Русые волосы — еще не брюнетка»; «Мне одной кажется девочка блондинкой? Красавчики», — пишут в комментариях под фото интернет-пользователи.

Ряд подписчиков были поражены красотой Платона. Они оставили теплые слова в адрес светловолосого сына Виторгана и Собчак. Сама 39-летняя ведущая назвала сына «натуральным блондином».

Ксения Собчак в интервью с известным психологом Вероникой Степановой заявила, что приехала в Москву с деньгами, которая дала ей мать на аренду квартиры. Больше у звезды ничего не было. Психолог заверила, что значимую роль в достижении целей Собчак сыграла ее фамилия. Но звезда ТВ не согласилась с этим утверждением.