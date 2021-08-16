Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении границы в Сюникской области

Ереван, 16 августа. Минобороны Армении передало, что азербайджанские войска предприняли попытку продвинуться в Сюникской области к населенному пункту Севлич, но были отброшены.

По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанская армия предприняла попытку наступления в ночь на понедельник. Войска направились к участку Севлич, однако благодаря усилиям армянских военных их продвижение было остановлено.

«В результате действий армянских ВС противник был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении минобороны Армении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в мае, когда Ереван пожаловался на попытку азербайджанских военных «корректировать границы» в приграничных районах Сюникской области. Баку все обвинения опроверг. С того времени обе стороны регулярно передают сведения об инцидентах на границе.

Ранее, 14 августа, минобороны Армении передало, что позиции армянских войск на северо-восточном участке границы были обстреляны с азербайджанской стороны. Потерь среди личного состава не было зафиксировано, армянские солдаты открыли по противнику ответный огонь.