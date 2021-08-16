Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 11:31
11:31
Общество
Еще 20 765 человек заболели коронавирусом в России
11:30
Общество
Фильм «Медея» режиссера Зельдовича удостоился награды на фестивале в Локарно
11:29
Общество
Беглов уделяет особое внимание демографии Петербурга
11:29
США
Байден пообещал неимущим американцам новые талоны на еду
11:28
Политика
Социолог Шугалей считает катастрофическими последствия провала США в Афганистане
11:23
Политика
В МИД России назвали условие для исключения талибов из списка запрещенных организаций
11:23
Общество
Мосгорсуд рассматривает апелляцию сына Виктора Цоя из-за фильма об отце
11:22
Общество
Молодые родители Приморья получили единую выплату на первенца
11:21
Происшествия
Самолет ВВС Афганистана рухнул в Шерабадском районе Узбекистана
11:20
Экономика
Аналитики рассказали, что в России могут сделать для контроля цен на бензин
Все новости

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении границы в Сюникской области

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:50
Армия
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении границы в Сюникской области
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 16 августа. Минобороны Армении передало, что азербайджанские войска предприняли попытку продвинуться в Сюникской области к населенному пункту Севлич, но были отброшены.

По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанская армия предприняла попытку наступления в ночь на понедельник. Войска направились к участку Севлич, однако благодаря усилиям армянских военных их продвижение было остановлено.

«В результате действий армянских ВС противник был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении минобороны Армении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в мае, когда Ереван пожаловался на попытку азербайджанских военных «корректировать границы» в приграничных районах Сюникской области. Баку все обвинения опроверг. С того времени обе стороны регулярно передают сведения об инцидентах на границе.

Ранее, 14 августа, минобороны Армении передало, что позиции армянских войск на северо-восточном участке границы были обстреляны с азербайджанской стороны. Потерь среди личного состава не было зафиксировано, армянские солдаты открыли по противнику ответный огонь.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении границы в Сюникской области
Армения азербайджан севлич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru