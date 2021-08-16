У избирателей сегодня наблюдается очень высокий запрос на профессионалов с высокой репутацией в политике. Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей как независимый кандидат имеет глубокое понимание нужд различных социальных групп населения, проблем развития Северной столицы. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Ранее Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Важное событие первой половины августа в общественно-политической жизни Санкт-Петербурга — регистрация в кандидаты в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея. Нужно отметить, что решение избирательная комиссия приняла оперативно и единогласно. Выборы в городе на Неве привлекают все больше внимания общественности, политиков и общественных деятелей, ведущих федеральных СМИ России», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт отметил, что петербургские органы власти имеют хорошую традицию делегировать лучших политиков в Москву. С высокой вероятностью в ближайшие годы мы увидим успешных выпускников политического небосклона города на Неве в столице. У избирателей сегодня наблюдается очень высокий запрос на профессионалов с высокой репутацией в политике. Максим Шугалей как независимый кандидат имеет сравнительно высокую узнаваемость и, что очень важно, глубокое понимание нужд различных социальных групп населения, проблем развития Северной столицы.

Федеральное агентство новостей /

«Условия для ведения политической гонки у партий и независимых кандидатов разные. Это касается в первую очередь присутствия в информационном поле и наличия весомого бюджета для ведения эффективной избирательной кампании. Плотное взаимодействие с избирателями и выступления на публичных мероприятиях позволят любому кандидату набрать необходимые политические очки. Вот почему сегодня работа в городе на Неве приоритетнее любых поездок в другие регионы страны, тем более в беспокойный Афганистан. Думаю, Максим Шугалей может посетить эту беспокойную страну позже и это никак не умолит его мужества. Но сегодня порядочные профессионалы очень нужны в российской политике», — добавил Андрей Лобода.

Эксперт заметил, что тезисы о нечестности выборов и попытки оправдания провала сегодня вряд ли усилят репутацию любой партии или независимого политика. Вполне качественные и прозрачные условия для политической гонки созданы для всех желающих. Оголтелые «оппозиционеры», подпитываемые непрозрачными бюджетами и западными ресурсами влияния, к счастью, в гонке не участвуют.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.