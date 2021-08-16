В Энгельсе выясняют обстоятельства смерти рабочего во время укладки труб

Энгельс, 16 августа. СК Энгельса Саратовской области начали доследственную проверку по факту гибели рабочего в траншее. Мужчину насмерть придавило землей.

Согласно данным следствия, ЧП случилось в поселке Пробуждение. Рабочий расчищал траншею для укладки трубы. Во время выполнения работы край ямы обрушился, и 52-летнего мужчину накрыло землей. Очевидцы бросились ему на помощь, однако к моменту освобождения рабочий уже был мертв.

Организована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. Также следователи опрашивают сотрудников предприятия и очевидцев, проверяют документацию. По итогам доследственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

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