Алана Мамаева назвала позором иск экс-супруга, который хочет отнять у нее дочь

Ростов-на-Дону, 16 августа. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева, модель и блогер Алана Мамаева возмутилась его иском, согласно которому игрок «Ростова» хочет забрать себе их дочь.

Исковое заявление, поданное бывшим мужем, Мамаева опубликовала на своей странице в Instagram. В документе утверждается, что модель не работала и не планирует этого делать. Кроме того, как отмечено в иске, блогер якобы не видела дочь с февраля и не принимала участия в воспитании девочки.

«С того времени, как ответчик начала проживать отдельно, ее финансовое состояние ухудшилось, и она забрала ребенка, чтобы потом взыскать с бывшего мужа алименты», — указано в заявлении.

Сейчас ребенок живет с матерью, однако в иске говорится, что Мамаева будто бы оказывает на дочь давление, из-за чего девочка может разговаривать с отцом только шепотом, чтобы мать не услышала. В связи с изложенным Мамаев хочет отнять дочь у бывшей жены, а также требует установить через суд сумму алиментов, которые должна будет выплачивать ему модель.

«Госпожа адвокат Петрик, ваш иск позор», — прокомментировала заявление Мамаева.

После развода футболист начал встречаться с подругой экс-супруги, блогером Надеждой Санько. По словам Мамаевой, новая любовница ее бывшего мужа является лучшим наказанием для него.