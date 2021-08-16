Частое мытье под душем может навредить здоровью

Вашингтон, 16 августа. Ежедневный душ с мылом или гелем может навредить здоровью, заявил ученый-химик и создатель бренда по уходу за кожей Брюс Грин.

Химические ингредиенты смывают с эпидермиса кислотную мантию — смесь кожного сала и пота, которая защищает тело от вредных микроорганизмов. Частое мытье может привести к псориазу, экземе и другим кожным заболеваниям.

Ежедневный душ может привести к разрушению микробиома кожи, который играет важную роль в защите иммунной системы, заметил Грин. Мыться необходимо один раз в два-три дня, за исключением людей с высокой физической активностью, заявил специалист.

Врачи перечислили шесть привычек, которые препятствуют сохранению молодости кожи. Среди них основные — стресс, недосыпание и алкоголь, считают эксперты.

Состояние кожи может о многом рассказать, в том числе об обезвоживании организма. Терапевты рассказали в комментарии изданию «Ридус», что может свидетельствовать о дегидратации и описали меры по восстановлению водного баланса.