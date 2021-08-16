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Кабулов: захват талибами власти в Афганистане стал для России неожиданностью

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:47
Политика
Кабулов: захват талибами власти в Афганистане стал для России неожиданностью
defense.gov

Москва, 16 августа. Захват власти в Афганистане стал для российской стороны неожиданностью. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ в исламской республике Замир Кабулов.

Россия надеялась на сопротивление афганской армии движению «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Боевая подготовленность войск оценивалась более оптимистично, пояснил Кабулов. Эти события стали результатом провальной миссии США в республике, отметил спецпредставитель.

Ранее СМИ сообщили, что под контролем талибов находятся практически все контрольно-пропускные пункты в Кабуле. В столице образовалась длинная пробка. Местные жители хотят покинуть территорию республики. Больше 60 государств призвали не препятствовать желающим уехать из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан захват власть
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