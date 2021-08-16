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Ученые заявили, что одинокие люди живут намного меньше

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:32
Общество
Ученые заявили, что одинокие люди живут намного меньше
pixabay.com

Москва, 16 августа. Правильное питание и физическая активность способствуют увеличению продолжительности жизни, однако существуют и другие факторы, выяснили ученые.

Развитие социальных отношений способствует долголетию. Контакты между людьми связаны как с психическим здоровьем, так и с хроническими болезнями и смертностью. Специалисты проанализировали 147 научных работ и выяснили, что вероятность ранней смерти у одиноких людей увеличивается на 50%. Это относится к гражданам разных возрастов и полов.

Залогом долголетия является качественный сон, заявили исследователи из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии. Ночной отдых снижает риск развития проблем с сердцем и сосудами, которые являются главным фактором преждевременной смерти. У долгожителей с хорошим качеством сна выявили положительные показатели уровня холестерина и триглицеридов.

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ученые долголетие одиночество
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