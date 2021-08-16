«Талибан» заявил о взятии под свой контроль аэропорта в провинции Кандагар

Кабул, 16 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 взяли под контроль аэропорт в провинции Кандагар. По данным группировки, там было размещено не меньше тысячи афганских «силовиков».

Сам город перешел под контроль боевиков движения 12 августа, когда за сутки «Талибан» занял сразу пять крупных городов на северо-востоке республики.

Днем ранее боевики движения заняли столицу — город Кабул, что вынудило президента Ашрафа Гани сложить с себя полномочия. Вместе с правительством он покинул страну, по некоторым данным он отправился в соседний Таджикистан. В ночь на понедельник представитель политофиса движения заявил, что война в стране окончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.