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МИД: Россия не станет торопиться с признанием новых властей Афганистана
Политика
МИД: Россия не станет торопиться с признанием новых властей Афганистана
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 16 августа. Россия не станет спешить в вопросе признания или непризнания нового руководства Афганистана, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Дипломаты отметили, что решение по этому вопросу будет зависеть от поведения новых афганских властей.

Представители ведомства добавили, что у Москвы есть запасной план на случай непредвиденного развития событий в Кабуле, однако пока все действия принимаются по плану «А».

Афганское посольство в Москве ранее отказалось комментировать ситуацию в Кабуле. Представительство не стало отвечать на вопрос о продолжении дипломатической миссии в России.

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кабул афганистан мид
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