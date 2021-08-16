Все, что нажито: Киев обложит украинских безработных новой данью

Министерство финансов Украины разработало очередной план по привлечению в опустевшую казну страны дополнительных финансовых средств. На этот раз в поле зрения фискальных служб попали лица, не имеющие официального трудоустройства, но регулярно получающие денежные переводы (в том числе из-за рубежа) на банковские карты. Согласно официальной информации, соответствующие инспекторы займутся мониторингом расходов упомянутой категории граждан. Если безработный украинец не сможет подтвердить «легальность своих трат», ему придется заплатить государству сумму, эквивалентную 18% истраченных денег. Авторы идеи уверены, что благодаря нововведению украинский бюджет уже в ближайшее время пополнится десятками миллионов долларов. Скептики говорят о возможном окончательном обнищании сотен тысяч жителей Украины. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Изначально проект налогообложения безработных являлся частью государственной программы борьбы с так называемой теневой занятостью. Как заявил в эфире одного из центральных украинских телеканалов заместитель руководителя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегера, периодические проверки на предприятиях и офисах по всей стране уже дали положительные результаты: число неформально занятых работников в украинских структурах сократилось на 500 тысяч человек. Только за последний месяц ведомство осуществило около полутора тысяч подобных инспекторских визитов. В минфине решили пойти дальше.

«Зафиксированы случаи, когда человек, состоящий на учете в центре занятости (бирже труда) и претендующий на социальную помощь, постоянно получает крупные суммы на собственную карточку украинского банка, — говорится в пояснительной записке министерства. — Далее этот человек, не платящий никаких налогов, делает покупки на крупную сумму, фактически обманывая государство. Необходимо положить конец такой практике».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Каким именно образом упомянутое государство станет в данном контексте защищать свои интересы, пока не сообщается. Чиновники утверждают, что проверка расходов безработных граждан будет осуществляться «непрямыми методами».

«Если нигде не работающий гражданин купит, например, автомобиль или недвижимость, мы имеем полное право поинтересоваться его доходами, — сказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности высокопоставленный представитель Государственной налоговой службы Украины (ГНС). — Впоследствии ему придется заплатить налог на деньги, происхождение которых он не смог объяснить».

Предполагается также, что в обозримом будущем государство обяжет банки предоставлять инспекторам самую детальную информацию об операциях со счетами своих клиентов. Это будет осуществляться по первому требованию и без необходимого судебного решения.

Глава комитета Верховной рады Украины по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в беседе с журналистами в Киеве призвал не драматизировать ситуацию. Дескать, новую инициативу нельзя однозначно называть «налогом на расходы».

«Просто к той сумме, легальность получения которой человек не докажет, будет применена обычная ставка размером в 18% налога на доходы физического лица», — резюмировал он.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Гетманцев пообещал, что всеми деталями нового законопроекта займутся депутаты Рады: правительственный документ направлен на рассмотрение парламента. По некоторым данным, в зале заседания ВР он будет обсуждаться уже в сентябре нынешнего года.

Оппоненты практики «проверки расходов» полагают, что принятие указанного документа чревато очередным «налоговым беспределом».

«Многие украинцы живут за чертой бедности и перебиваются случайными заработками, — отметил Федеральному агентству новостей киевский экономист Александр Холоша. — В стране, где безработным является едва ли не каждый третий человек, требовать плату за неучтенные доходы — настоящее кощунство. Кстати, в категорию «неучтенных доходов» вполне могут попасть и сбережения украинцев. Наверняка начнется тотальная проверка документов на наследство и право собственности, а также контроль над всеми банковскими операциями, совершаемыми нетрудоустроенными лицами».

Тем временем «пилотные проекты» подобной инициативы уже запущены практически по всей Украине. Так, в Черниговской области престарелая супружеская чета лишилась субсидий по ЖКХ только из-за денежных переводов от работающего в Москве сына. А житель Харькова, проработавший несколько месяцев в Польше, был вынужден заплатить штраф за «незаконное пользование средствами» местной службы занятости.

Если инициатива минфина будет одобрена большинством голосов украинских народных избранников, проверки расходов граждан будут поставлены на поток уже в 2023 году.