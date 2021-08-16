Стоимость нефти Brent упала до 69,82 доллара за баррель

Москва, 16 августа. Котировки нефти североморской марки Brent сократились до 69,82 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 16 августа октябрьские фьючерсы Brent падали в цене на лондонской бирже ICE Futures — до 69,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,76 доллара (1,11%), до 67,68 доллара за баррель.

На рынок нефти оказывают давление опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «дельта», отметил в интервью Bloomberg основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. По его словам, высокая волатильность нефтяного рынка останется до момента, пока заболеваемость COVID-19 в США и КНР не пойдет на спад.

Международное энергетическое агентство ранее скорректировало свой прогноз по спросу на нефть на фоне пандемии коронавируса. Это также послужило падению нефтяных котировок.