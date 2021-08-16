Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 11:30
11:30
Общество
Фильм «Медея» режиссера Зельдовича удостоился награды на фестивале в Локарно
11:29
Общество
Беглов уделяет особое внимание демографии Петербурга
11:29
США
Байден пообещал неимущим американцам новые талоны на еду
11:28
Политика
Социолог Шугалей считает катастрофическими последствия провала США в Афганистане
11:23
Политика
В МИД России назвали условие для исключения талибов из списка запрещенных организаций
11:23
Общество
Еще 20 765 человек заболели коронавирусом в России
11:23
Общество
Мосгорсуд рассматривает апелляцию сына Виктора Цоя из-за фильма об отце
11:22
Общество
Молодые родители Приморья получили единую выплату на первенца
11:21
Происшествия
Самолет ВВС Афганистана рухнул в Шерабадском районе Узбекистана
11:20
Экономика
Аналитики рассказали, что в России могут сделать для контроля цен на бензин
Все новости

Стоимость нефти Brent упала до 69,82 доллара за баррель
Экономика
Стоимость нефти Brent упала до 69,82 доллара за баррель
pixabay.com

Москва, 16 августа. Котировки нефти североморской марки Brent сократились до 69,82 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 16 августа октябрьские фьючерсы Brent падали в цене на лондонской бирже ICE Futures — до 69,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,76 доллара (1,11%), до 67,68 доллара за баррель.

На рынок нефти оказывают давление опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «дельта», отметил в интервью Bloomberg основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. По его словам, высокая волатильность нефтяного рынка останется до момента, пока заболеваемость COVID-19 в США и КНР не пойдет на спад.

Международное энергетическое агентство ранее скорректировало свой прогноз по спросу на нефть на фоне пандемии коронавируса. Это также послужило падению нефтяных котировок.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость нефти Brent упала до 69,82 доллара за баррель
нефть brent коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru