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В Сети появилось видео обстрела в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:37
Армия
В Сети появилось видео обстрела в аэропорту Кабула
army.mil  /  US Army

Кабул, 16 августа. Очевидцам удалось снять на видео, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. По предварительным данным, в результате стычки погибли несколько человек.

Очевидцы опубликовали видео, снятое в аэропорту Кабула. Американские военные открыли огонь по людям, пытавшимся пробраться на самолеты, на которых из республики эвакуируют сотрудников дипмиссий западных стран. На фоне перехода власти в стране движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), многие жители столицы надеются уехать из государства. Поскольку погранпереходы уже находятся под контролем боевиков, покинуть Афганистан можно только на самолете.

На кадрах видно, как афганцы бегут по взлетно-посадочной полосе, пока американские военные ведут по ним предупредительный огонь. Источник РИА Новости передал, что в результате стрельбы погибли несколько человек.

Ранее телеканал Аl-Jazeera передал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана наступил хаос из-за экстренной эвакуации западных дипмиссий на вертолетах. В аэропорт прибывают и граждане, которые намерены бежать от «Талибана».

В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим объявил, что война окончена, и вся власть переходит к боевикам, днем ранее президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан талибы
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