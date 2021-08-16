Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 11:30
11:29
Общество
Беглов уделяет особое внимание демографии Петербурга
11:29
США
Байден пообещал неимущим американцам новые талоны на еду
11:28
Политика
Социолог Шугалей считает катастрофическими последствия провала США в Афганистане
11:23
Политика
В МИД России назвали условие для исключения талибов из списка запрещенных организаций
11:23
Общество
Еще 20 765 человек заболели коронавирусом в России
11:23
Общество
Мосгорсуд рассматривает апелляцию сына Виктора Цоя из-за фильма об отце
11:22
Общество
Молодые родители Приморья получили единую выплату на первенца
11:21
Происшествия
Самолет ВВС Афганистана рухнул в Шерабадском районе Узбекистана
11:20
Экономика
Аналитики рассказали, что в России могут сделать для контроля цен на бензин
11:19
Спорт
Российский теннисист Медведев вышел на третье место в чемпионской гонке ATP
Все новости

Эфир: Как решить проблему дефицита донорской крови
Общество
Эфир: Как решить проблему дефицита донорской крови
pixabay.com  / 

В понедельник, 16 августа, в 11:00 Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг с участием почетного донора России, руководителя общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака Виктора Андронова.

Запасы донорской крови в России снизились из-за ограничений, связанных с вакцинацией от COVID-19. В некоторых регионах они на критическом минимуме, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Проблема в том, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививками от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.

Специалист отвечает на вопросы: насколько обоснованы запреты сдавать кровь между прививками, не перестраховываются ли врачи? Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно? Есть ли дефицит крови в других странах, как там решаются эту проблему? Когда ученые придумают дешевую и безопасную замену крови?

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Как решить проблему дефицита донорской крови
пресс-конференция кровь медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru