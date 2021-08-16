Эфир: Как решить проблему дефицита донорской крови

В понедельник, 16 августа, в 11:00 Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг с участием почетного донора России, руководителя общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака Виктора Андронова.

Запасы донорской крови в России снизились из-за ограничений, связанных с вакцинацией от COVID-19. В некоторых регионах они на критическом минимуме, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Проблема в том, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививками от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.

Специалист отвечает на вопросы: насколько обоснованы запреты сдавать кровь между прививками, не перестраховываются ли врачи? Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно? Есть ли дефицит крови в других странах, как там решаются эту проблему? Когда ученые придумают дешевую и безопасную замену крови?