Талибы гарантировали российским дипломатам неприкосновенность в Кабуле

Кабул, 16 августа. Посольство России в Кабуле продолжит работу в штатном режиме, так как угрозы дипломатам нет, сообщают в диппредставительстве.

Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) гарантировали российским дипломатам неприкосновенность в Кабуле.

В МИД России уточнили, что посол РФ в Афганистане встретится с координатором талибов, чтобы обсудить безопасность дипмиссии.

Ранее сообщалось, что более 60 стран призвали оставить открытым выезд людей из Афганистана. Также власти 67 государств советуют оставить открытыми дороги, погранпереходы и аэропорты.

1 Организация запрещена на территории РФ.