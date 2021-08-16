Талибы гарантировали российским дипломатам неприкосновенность в Кабуле

Кабул, 16 августа. Посольство России в Кабуле продолжит работу в штатном режиме, так как угрозы дипломатам нет, сообщают в диппредставительстве.
Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) гарантировали российским дипломатам неприкосновенность в Кабуле.
В МИД России уточнили, что посол РФ в Афганистане встретится с координатором талибов, чтобы обсудить безопасность дипмиссии.
Ранее сообщалось, что более 60 стран призвали оставить открытым выезд людей из Афганистана. Также власти 67 государств советуют оставить открытыми дороги, погранпереходы и аэропорты.
1 Организация запрещена на территории РФ.