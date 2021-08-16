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Политолог Карасев пожелал удачи Шугалею на выборах в Петербурге
Политика
Политолог Карасев пожелал удачи Шугалею на выборах в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Если глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей станет депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга — это будет правильно и справедливо. Такое мнение в комментарии ФАН высказал политолог Владимир Карасев.

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

У Владимира Карасева были опасения, что после несправедливого снятия партии «Родина» с выборов в Санкт-Петербурге Максима Шугалея тоже не допустят. Однако эти опасения не подтвердились. Чиновники Северной столицы не стали рисковать, уверен политолог.

«Хочу пожелать успехов Максиму Шугалею в законодательном направлении. Эта работа нужная и очень ответственная. Опасался, что после снятия с регистрации «Родины» могут возникнуть проблемы. Но все обошлось. Как говорится, не посмели. Надеюсь, мы все увидим Максима в числе новых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга. Это будет правильно и справедливо», — заключил Владимир Карасев.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.

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