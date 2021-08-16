Ростовчане обнаружили многочисленные ошибки на новых адресных табличках

Ростов-на-Дону, 16 августа. Накануне в донской столице появились новые адресные таблички, в частности на улице Баррикадной, где название улицы было написано с одной «Р». Ростовчане моментально подняли шум в социальных сетях и призвали городские власти провести работу над ошибками.

Причем поводом к повторению школьной программы по русскому языку стало не только ошибка в написании улицы Баррикадной, но и проспекта Буденновского, который часто написан с одной «Н».

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Самые дотошные пользователи социальных сетей поделились фотографиями вывесок образовательных учреждений, где так же допущены грамматические ошибки.

Вся эта ситуация, по мнению горожан, показывает образованность тех, кто работает в определенных структурах и заставляет о многом задуматься.

Ранее ФАН сообщал, что Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пояснил, почему иностранцы ассоциируют русского человека с балалайкой, водкой и медведем.