Правительство Малайзии уходит в отставку

Куала-Лумпур, 16 августа. Правительство Малайзии намерено уйти в отставку в полном составе, сообщил министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.

Чиновник написал у себя в Instagram, что кабинет министров коллективно направил королю Абдулле аль-Мустафе прошение об отставке. Хайри Джамалуддин поблагодарил всех за возможность служить народу Малайзии.

Местное издание проинформировало, что премьер Мухиддин Яссин в понедельник утром провел последнее заседание с членами правительства. После этого глава кабинета министров оповестил короля о своей отставке.

Как стало известно ранее, США и Китай начали борьбу за влияние в Юго-Восточной Азии. Процессы происходят на фоне обострения политического кризиса в Малайзии.