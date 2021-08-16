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Правительство Малайзии уходит в отставку

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:36
Политика
Правительство Малайзии уходит в отставку
wikipedia.org  /  CEphoto, Uwe Aranas / CC BY-SA 3.0

Куала-Лумпур, 16 августа. Правительство Малайзии намерено уйти в отставку в полном составе, сообщил министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.

Чиновник написал у себя в Instagram, что кабинет министров коллективно направил королю Абдулле аль-Мустафе прошение об отставке. Хайри Джамалуддин поблагодарил всех за возможность служить народу Малайзии.

Местное издание проинформировало, что премьер Мухиддин Яссин в понедельник утром провел последнее заседание с членами правительства. После этого глава кабинета министров оповестил короля о своей отставке.

Как стало известно ранее, США и Китай начали борьбу за влияние в Юго-Восточной Азии. Процессы происходят на фоне обострения политического кризиса в Малайзии.

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отставка правительство малайзия
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