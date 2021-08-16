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Рабочие наткнулись на скелет во время прокладки кабеля в Алтайском крае
Происшествия
Рабочие наткнулись на скелет во время прокладки кабеля в Алтайском крае
СК по Краснодарскому краю

Барнаул, 16 августа. Алтайские рабочие обнаружили человеческие останки во время работ для дальнейшей прокладки кабеля.

Скелет был найден на улице Энергетиков в селе Фоминское. Кости лежали в земле на территории бывшего административного здания, которое к настоящему времени снесли.

Рядом с останками нашли рубашку и носок. Предположительно, скелет мог пролежать в земле порядка четверти века, поэтому установить причину смерти крайне сложно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Около московской школы на Новинском бульваре нашли человеческие останки, сообщало информационное агентство РИАМО.

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