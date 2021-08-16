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Убийца постарался скрыть личности жертв, чьи трупы найдены в лесу под Выборгом

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:32
Происшествия
Убийца постарался скрыть личности жертв, чьи трупы найдены в лесу под Выборгом
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Выборг, 16 августа. Следователи и полицейские пока не могут установить личность женщины и ребенка, чьи тела были обнаружены грибниками в лесном массиве.

По данным источника ФАН, трупы сильно пострадали от огня. Правоохранители сейчас проверяют все поступившие заявление о пропаже женщины и ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве.

Несколько дней назад злоумышленник расправился с 33-летней женщиной в московском районе Свиблово. Труп пострадавшей со следами удушения был найден в сквере, сообщало РИАМО.

 

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убийство ребенок лес
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