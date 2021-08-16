Необходимость добавления ягод в рацион объяснили в Роспотребнадзоре

Москва, 16 августа. Важным компонентом здоровой пищи являются ягоды. Их можно употреблять в свежем виде, а также смешивая с йогуртом или добавляя в каши, отметили в Роспотребнадзоре.

Прежде всего ягоды являются антиоксидантами. В частности, интерес представляют антоцианины, кверцетин и витамин С, объяснили в надзорном ведомстве. Первые дают растениям окраску и благоприятно воздействуют на организм за счет снижения воспалительного процесса. Кверцетин же улучшает состояние человека при ревматоидном артрите и замедляет потерю памяти. Витамин С, в свою очередь, отвечает за здоровье коллагена.

Говоря об отдельных ягодах в Роспотребнадзоре выделили ежевику, которая является хорошим источником фолиевой кислоты и витаминов группы В. Также россиянам рекомендуется есть чернику, обогащенную клетчаткой, витаминами С и Е, марганцем. Схожими свойствами обладает и малина. В ее составе присутствуют медь, калий, ниацин и рибофлавин.

Эксперты рекомендуют добавлять в рацион и клубнику. Ягода обогащена витаминами К, С, В5 и В6. Также в ней содержится много клетчатки, йода, марганца, калия, меди, магния, фолиевой кислоты, рибофлавина и Омеги-3, заключили в Роспотребнадзоре.

Пользу для организма несет и употребление арбуза. При этом стоит учитывать, что на 100 г приходится 8 углеводов, передает «Ридус» слова диетолога, специалиста по коррекции пищевого поведения Альбины Ермоленковой.