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Украинского ведущего Остапчука затравили в Сети после фото с Киркоровым

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:13
Общество
Украинского ведущего Остапчука затравили в Сети после фото с Киркоровым
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Киев, 16 августа. Украинцы обрушились с критикой на телеведущего Владимира Остапчука из-за публикации совместных фото с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Остапчук и его супруга во время отдыха на Крите встретили короля российской эстрады и сделали с ним несколько фото во время ужина. Кадры были опубликованы в Stories на странице в Instagram. Украинская пресса сделала акцент на том, что телеведущий поблагодарил Киркорова за «теплый и дружный вечер».

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего за фото с артистом, напомнив, что тот входит в список лиц, которым запрещено посещать Украину. Украинские подписчики затравили Остапчука в комментариях под последней публикацией.

«Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия»;

«Дно»;

«Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?» — пишут хейтеры.

Отношения между Москвой и Киевом остаются напряженными уже несколько лет. Украинское руководство запрещает некоторым российским артистам, в частности, Филиппу Киркорову, посещать страну, считая их лицами, представляющими угрозу нацбезопасности.

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киркоров остапчук критика
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