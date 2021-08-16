Диетолог объяснил, почему раф-кофе вреднее латте

Москва, 16 августа. Кофеманам следует контролировать количество выпитых чашек напитка в день. Чрезмерное увлечение кофе негативно влияет на здоровье, отмечают медики.

Раф вреднее латте, заявила врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова. В первом случае в кофе добавляют сливки и сироп. Из-за этого он становится более калорийным. При его употреблении поджелудочная железа подвергается серьезной нагрузке.

«Конечно же, отмечает диетолог, если вы очень любите раф, можно не ограничивать себя в удовольствии, но не каждый день, лучше с утра и можно заменить одной чашечкой такого кофе какой-нибудь перекус, который вы планировали позже. То есть выпил кофе — минус десерт», — посоветовала Юлия Панова в интервью для aif.ru.

Эспрессо или американо без сахара и молока — это самый «безобидный» вариант кофе. В целом при выборе разновидности напитка следует ориентироваться на свой вкус, посоветовала Юлия Панова. Качественный зерновой кофе улучшает настроение и способствует концентрации внимания.