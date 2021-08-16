Программа NBMiner для майнинга криптовалюты смогла обойти защиту NVIDIA

Москва, 16 августа. Программному обеспечению NBMiner удалось разблокировать производительность GPU при майнинге цифровых монет в видеокартах NVIDIA RTX.

Действия корпорации NVIDIA относительно ограничения востребованности собственных современных видеокарт среди добытчиков криптовалюты не увенчались успехом. Недавно появилась информация о программе NBMiner, которая обходит защиту и позволяет повысить производительность при майнинге Ethereum до 68%.

При этом разработчики приложения отмечают, что именно указанная мощность карты не является предельной — при желании показатель можно повысить. В данном случае увеличиваются шансы срабатывания систем защиты. Вероятно, стагнация на рынке видеокарт продлится недолго, и вскоре стоимость снова вырастет, а число доступных устройств начнет сокращаться.

Руководитель крупного поставщика видеокарт NVIDIA Дженсен Хуанг накануне реализовал ценные бумаги организации на сумму 160 млн долларов.