Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 11:29
11:28
Политика
Социолог Шугалей считает катастрофическими последствия провала США в Афганистане
11:23
Политика
В МИД России назвали условие для исключения талибов из списка запрещенных организаций
11:23
Общество
Еще 20 765 человек заболели коронавирусом в России
11:23
Общество
Сын Виктора Цоя подал жалобу в Мосгорсуд из-за фильма об отце
11:22
Общество
Молодые родители Приморья получили единую выплату на первенца
11:21
Происшествия
Самолет ВВС Афганистана рухнул в Шерабадском районе Узбекистана
11:20
Экономика
Аналитики рассказали, что в России могут сделать для контроля цен на бензин
11:19
Спорт
Российский теннисист Медведев вышел на третье место в чемпионской гонке ATP
11:16
Общество
Экономист назвал способы снизить цены на газомоторное топливо в Дагестане на 10%
11:15
Политика
ФСБ рассекретила документы об опытах японцев над гражданами СССР
Все новости

Программа NBMiner для майнинга криптовалюты смогла обойти защиту NVIDIA

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:08
Технологии
Программа NBMiner для майнинга криптовалюты смогла обойти защиту NVIDIA
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 августа. Программному обеспечению NBMiner удалось разблокировать производительность GPU при майнинге цифровых монет в видеокартах NVIDIA RTX.

Действия корпорации NVIDIA относительно ограничения востребованности собственных современных видеокарт среди добытчиков криптовалюты не увенчались успехом. Недавно появилась информация о программе NBMiner, которая обходит защиту и позволяет повысить производительность при майнинге Ethereum до 68%.

При этом разработчики приложения отмечают, что именно указанная мощность карты не является предельной — при желании показатель можно повысить. В данном случае увеличиваются шансы срабатывания систем защиты. Вероятно, стагнация на рынке видеокарт продлится недолго, и вскоре стоимость снова вырастет, а число доступных устройств начнет сокращаться.

Руководитель крупного поставщика видеокарт NVIDIA Дженсен Хуанг накануне реализовал ценные бумаги организации на сумму 160 млн долларов.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Программа NBMiner для майнинга криптовалюты смогла обойти защиту NVIDIA
криптовалюта nvidia NBMiner
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru