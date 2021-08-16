Диетологи развенчали популярный миф о похудении при помощи супов

Москва, 16 августа. Сбалансированное питание и ограничение в потреблении калорий является залогом похудения, заявили эксперты по питанию.

Многие люди, которые на протяжении длительного времени пытаются избавиться от лишних килограммов, принимают решение употреблять супы и салаты в качестве основного приема пищи. Несмотря на то, что эти блюда крайне полезны для здоровья, нужно помнить о балансе питательных веществ.

«Супы и салаты не делают здорового выбора. Независимо от того, являетесь ли вы веганом, вегетарианцем, вам нужно сбалансированное потребление всех групп продуктов питания, чтобы похудеть целостно», — заявили ученые.

Для качественного похудения важно регулярно употреблять свежие сезонные фрукты и овощи. Рекомендуется также добавить в рацион белок и некоторые специи.

Накопленный за долгие годы вес невозможно сбросить за пару месяцев, уверена диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. В случае многолетнего накапливания килограммов сбросить их можно по одному или два в месяц. В противном случае вес непременно вернется, предупредила врач.