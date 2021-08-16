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Афганское посольство в Москве отказалось комментировать ситуацию в Кабуле

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:13
Политика
Афганское посольство в Москве отказалось комментировать ситуацию в Кабуле
pixabay.com

Москва, 16 августа. Диппредставительство Афганистана в Москве не ответило на вопрос о продолжении работы в России. Кроме того, в посольстве отказались комментировать ситуацию в Кабуле.

Над афганским посольством в Москве по-прежнему поднят черно-красно-зеленый флаг исламского государства1. О деталях происходящих в Кабуле событий в диппредставительстве не рассказали.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не выступит с заявлением по событиям в республике. Лидер страны продолжит свою работу в резиденции в штате Мэриленд.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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