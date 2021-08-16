Бывший президент Грузии назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

Кабул, 16 августа. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал захват талибами Кабула.

Движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) смогло свергнуть законное Правительство Афганистана из-за нежелания афганской армии сражаться за страну, заявил в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он сравнил ситуацию с Грузией, которой США решили помочь во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. По словам бывшего лидера страны, грузинская армия героически сопротивлялась и смогла отстоять свои права на свободу. Афганистан будет урок всем странам, добавил Саакашвили. По его словам, мир стремительно меняется и нужно быть готовыми к этому.

Ситуация в Афганистане стала напряженной в последние недели. США стали активно выводить военный контингент из страны, на фоне этого талибы усилили наступление. Последние взяли под контроль все погранпереходы. Потом захватили президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.