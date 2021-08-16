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Политолог Киреев о выборах в Петербурге: «Родину» пытаются убрать из политики
Политика
Политолог Киреев о выборах в Петербурге: «Родину» пытаются убрать из политики
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Убрав партию «Родина» с выборов в Санкт-Петербурге, чиновники Северной столицы сделали выбор за его жителей, лишили их права голоса. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

Владимир Киреев напомнил, что одновременно с ситуацией в Санкт-Петербурге избирательная комиссия Самарской области не зарегистрировала список кандидатов этой же партии на выборах в областной парламент. Выглядит такая согласованность и целенаправленность как желание убрать партию «Родина» из политики.

«Хочу напомнить, что партия «Родина» занимает жестко патриотическую пропрезидентскую позицию. Однако, как оказывается, места для этой партии в новой политической системе нет. Зато есть место для разного рода либеральных прозападных политиков и деструктивных элементов. За граждан сделали выбор городские чиновники. Такая у нас «демократия», — заключил Владимир Киреев.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно, партия докажет это в суде.

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